NVWA voor de rechter om fipronil-rel

De enorme schade voor pluimveehouders was uitgebleven wanneer de NVWA haar taken als toezichthouder naar behoren had vervuld, zegt Roeland de Mol, advocaat van LTO Nederland. ,,Zo was de NVWA op de hoogte van het gebruik van fipronil door ChickFriend, maar zij heeft de sector niet eens de kans gegeven zich daartegen te wapenen. Dat kan niet.'' Via de rechter proberen de pluimveehouders een schadevergoeding af te dwingen. Dinsdag werd bekend dat Nederlandse pluimveehouders, in tegenstelling tot hun Belgische collega's, kunnen fluiten naar een schadevergoeding van de overheid. Het ministerie van Landbouw blijft erbij dat de kippenboeren zelf aansprakelijk waren voor de crisis met 'gifeieren' die deze zomer 65 tot 75 miljoen euro schade heeft veroorzaakt. De Belgische regering kreeg gisteren toestemming van de Europese Commissie om 21,8 miljoen euro aan compensaties uit te keren. ,,We weten dat dit niet de reactie is waar de getroffen pluimveehouders op hopen, maar de huidige ontwikkelingen in België doen niets af aan het voor Nederland principiële standpunt rond compensatie'', verklaarde een woordvoerder van minister Carola Schouten (Landbouw).

Uitzonderlijke gebeurtenis

Volgens de Europese Commissie was de fipronil-crisis een 'uitzonderlijke gebeurtenis' die federale steunmaatregelen rechtvaardigt. Het gaat om vergoedingen voor de vernietiging van eieren en kippen, laboratoriumtests en het ontsmetten van de stallen. Het fipronilschandaal was afgelopen zomer groot nieuws, hoewel de aangetroffen hoeveelheid van de verboden stof in eieren geen gevaar voor de volksgezondheid vormde. Pluimveehouders hadden op grote schaal een bedrijf ingehuurd dat opvallend goede resultaten bij de bestrijding van bloedluis had geboekt. Later bleek dat dit bedrijf Chickfriend daarvoor fipronil gebruikte.

Compensatie

,,Compensatie voor Nederland is niet aan de orde wanneer er sprake is van schade die is veroorzaakt door het handelen van private partijen'', aldus de woordvoerder van het ministerie. ,,In dit geval was dat Chickfriend, dat gebruik heeft gemaakt van een middel dat in Nederland niet is toegelaten als geneesmiddel.''



De kippenboeren stellen dat de NVWA onrechtmatig heeft gehandeld door niet in actie te komen toen in november tips binnenkwamen over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen door ChickFriend. ,,Veel stallen van pluimveehouders zijn juist na november 2016 nog door ChickFriend behandeld, terwijl deze ondernemers niet wisten of konden weten dat er fipronil door het gebruikte middel was gemengd. De NVWA wist dat wel en heeft daar onvoldoende mee gedaan. Daardoor hebben wij niet de kans gekregen om zelf op fipronil te controleren. Dat is echt onbegrijpelijk en niet uit te leggen, reageert Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO.