NVWA: 60 procent horecazaken informeert gasten verkeerd over allergenen

De NVWA deed onderzoek bij 13.000 restaurants, cafetaria’s, bakkers en andere bedrijven waar onverpakte voeding wordt verkocht. De uitkomsten noemt de dienst ‘zorgelijk’: bij 60 procent was de informatievoorziening niet op orde. Restaurants en bedrijven waar onverpakt voedsel wordt verkocht, zijn verplicht om te vermelden welke allergenen in een product zitten. ,,Ze schieten daarbij tekort’’, zegt Diane Bouhuijs, woordvoerder van de NVWA. ,,Wij vinden dat het bedrijfsleven hier echt meer aandacht aan moet besteden en scherper op moet gaan letten.’’ Vorig jaar werd eenzelfde soort onderzoek uitgevoerd; volgens de NVWA is nauwelijks verbetering te zien.

Gluten en noten

Allergenen zijn stoffen in levensmiddelen waar sommige mensen een allergische reactie van kunnen krijgen, soms kunnen die reacties levensbedreigend zijn. Volgens de NVWA hebben 400.000 mensen een voedselallergie. Gluten, noten en melk zijn voorbeelden van producten die een allergische reactie kunnen opwekken.

Om dat te voorkomen moeten bedrijven die voeding verkopen, vooraf aangeven welke allergenen zijn verwerkt. Dat kan zowel schriftelijk (via kaartjes in de vitrine of op de menukaart) als mondeling (door aan te geven dat men terecht kan bij personeel voor vragen) worden gedaan.

Bij bakkers, slagers en ijssalons (wat de NVWA ambachtswinkels noemt), voldoet bijna 48 procent aan de voorwaarden. In de horeca, zoals bij restaurants, hotels, cafetaria’s, is dat 41 procent. In de retail (supermarkten en toko’s): 38 procent. Bij zorginstellingen voldoet 65 procent. Bij bedrijven waar het niet goed is gegaan, zijn schriftelijke waarschuwingen of boetes opgelegd.

Medewerkers niet op de hoogte over allergenen

Een klein lichtpuntje is er ook: iets meer bedrijven gaven in 2022 beter informatie via een menukaart of een bordje. ,,Maar ook daar zien we dat de allergeneninformatie soms niet compleet en soms zelfs gedeeltelijk onjuist is. Ook komt het voor dat de informatie op een plek staat waar consumenten niet bij kunnen, bijvoorbeeld in een computer van het bedrijf. Je ziet steeds vaker het bordje ‘heeft u een allergie, vraag naar onze medewerkers’, maar bij verdere navraag blijkt dat de medewerkers dan niet goed op de hoogte zijn van de allergenen.’’

Iedereen kan de resultaten van het onderzoek bij horecazaken vanaf april opzoeken via de website van de NVWA. ,,Zo kan iedereen zien hoe het gesteld is met de voedselveiligheid van gecontroleerde bedrijven in Nederland.’’ Later volgen ook de resultaten van de ambacht en retail.