NVM: Het tekort aan huizen blijft een probleem

De trend is dat mensen willen wonen, werken en recreëren op één plek. Dat blijft. Er moeten dus flink veel woningen worden bijgebouwd, met name in en rondom steden, steeds met die combinatie in het achterhoofd. Dat betekent dat er niet alleen woningen moeten komen, maar ook groen, plekken voor bedrijven en infrastructuur. Naar verwachting zullen er tussen de twintig en dertig agglomeraties ontstaan in Nederland.



Ook voor grote steden zijn er nog voldoende mogelijkheden om uit te breiden. Deels op inbreidingslocaties, maar ook aan de randen van de stad. Verder kunnen steden erover denken de lucht in de gaan. In Rotterdam gebeurt dat al. Hoogbouw levert natuurlijk meer woningen per vierkante meter op.''