Nu komt ook discounter Big Bazar in de problemen, mogelijk 15 winkels dicht

Kamperen op zijn retour? Integen­deel! Terwijl huisjes oprukken, ontdekt toerist ‘basic’ vakantie (in Zeeland)

Kamperen in Nederland zit in de lift. Steeds meer Nederlanders én buitenlandse toeristen slaan hier graag hun tenten op. Maar het aantal plekken staat onder druk. Vakantieparken ‘verstenen’ in rap tempo. ,,Het rendement op campingplekken is matig.’’ Zelfs in Zeeland, toch onze toeristenmagneet bij uitstek, zit de klad erin.