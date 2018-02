Noordelijke provincies: Maak snel werk van waterstof als alternatief voor Gronings gas

Waterstof kan op een schone manier worden geproduceerd met windmolens op zee. Bij verbranding komen geen broeikasgassen vrij, maar zuiver water.

Waterstof kan snel en goedkoop via aangepaste aardgaspijpleidingen naar elke plek in Nederland worden vervoerd, stellen de provincies en VNO-NCW Noord in hun brief. ,,Zonder enige CO2-voetafdruk kan deze groene waterstof in veel toepassingen het aardgas vervangen. In de industrie (om stoom of warmte te produceren), in transport en mobiliteit en in huizen en gebouwen voor verwarming. Omschakelen naar een ander soort 'aardgas' dat er al is, is de snelste weg om de productie van aardgas uit Groningen omlaag te brengen.''



Om het risico op aardbeving terug te dringen, moet de gaskraan in Groningen versneld worden dichtgedraaid. De snelste optie is dat bedrijven overschakelen op gas uit Rusland dat een andere samenstelling heeft. De ombouwoperaties die dat vereist, zijn te vergelijken met de ombouw van installaties om ze geschikt te maken voor waterstof, zegt Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft. ,,Waterstof is een beter alternatief dan hoogcalorisch gas, omdat we voor de taak staan de CO2-emissies verder terug te dringen. Dat gebeurt niet als we overstappen op Russisch gas.''