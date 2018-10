Nog meer klanten bereid extra te betalen voor duurzaam product

Milieumi­nis­ters sluiten 'laag' compromis over CO2-uit­stoot nieuwe auto's

9 oktober De milieuministers van de EU-landen hebben na urenlange onderhandelingen een compromis gesloten over de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen die in 2030 op de weg komen. In 2030 moeten nieuwe auto's 35 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021, en bestelwagens 30 procent.