‘Nieuwe wet kan golf coronafaillissementen voorkomen’

Meer klanten in de winkel: ‘Stuk beter dan de kramp waarin we nu zitten’

9 maart Voor een gezonde omzet is volledige heropening uiteraard het beste medicijn, maar grootwinkelbedrijven als tuincentra en bouwmarkten zijn toch blij dat ze vanaf dinsdag 16 maart in plaats van twee, maximaal vijftig klanten per tijdslot mogen ontvangen. ,,Een stuk beter dan de kramp waarin we nu zitten.’’