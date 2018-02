Nieuwe superheldenfilm Black Panther heeft Nederlands tintje

Het is niet de eerste keer dat de Twentse technologie wordt ingezet in films. De pakken van Xsens werden ook al gebruikt in de oorlogsfilm Dunkirk (2017), Thor: Ragnarok (2017), Independence Day: Resurgence (2016). Verder worden de sensoren van Xsens ook gebruikt in de game-industrie en door autofabrikanten, die de met sensoren beplakte pakken gebruiken voor verbetering van ergonomie van auto’s.



Het Enschedese techbedrijf is sinds vorig najaar eigendom van het Amerikaanse Mcube uit San Jose (Silicon Valley). Mcube is ook een producent van bewegingssensoren, maar dan sensoren met kleinere doorsnee dan Xsens maakt. Beide bedrijven zijn ongeveer even groot. Xsens werkt met circa 75 mensen in Enschede en heeft een verkoopkantoor met tien medewerkers in Los Angeles.



De film Black Panther is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.