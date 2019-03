Nieuwe klap voor 737 MAX: ook Groot-Brittannië sluit luchtruim voor nieuwste Boeing

De luchtvaartautoriteiten van de drie landen hebben hun luchtruim tot verboden gebied verklaard voor alle Boeing 737 MAX-toestellen. De aanleiding is de crash van een toestel van dit type van Ethiopian Airlines, zondag vlak na het opstijgen van de luchthaven in Addis Abeba. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven.

Inmiddels heeft een groeiend aantal aantal luchtvaartmaatschappijen besloten om de 737 MAX aan de grond te houden: Ethiopian Airlines, Jet Airways (India), Cayman Airways (Kaaimaneilenden) , Gol Airlines (Brazilië), Aeromexico en Eastar Jet (Zuid-Korea). Groot-Brittannië, Australië en Singapore gaan nog een stapje verder.

Volgens een woordvoerder van de Britse luchtvaartautoriteit is er op dit moment te weinig informatie over het ongeval in Ethiopië om vluchten met de 737 MAX toe te laten. ,,We volgen de situatie nauwgezet, maar hebben momenteel onvoldoende informatie over de flight-datarecorder en hebben als voorzorgsmaatregel beslist om geen enkele commerciële vlucht met het toestel te laten vertrekken of aankomen in Groot-Britannië noch te laten vliegen door ons luchtruim.’’

Daarmee volgt Groot-Brittannie het voorbeeld van de Australian Civil Aviation Authority (ACSA). ,,De sluiting van het luchtruim geldt per direct’’, zei de woordvoerder. Volgens hem vliegen geen Australische luchtvaartmaatschappijen met toestellen van het type Boeing 737 MAX maar twee buitenlandse maatschappijen wel. Het gaat om SilkAir, gevestigd in Singapore, en Fiji Airways. Alleen die laatste, eigenaar van twee Boeing 737 MAX’s, wordt door de luchtruimsluiting getroffen. SilkAir schortte alle vluchten met de Boeing 737 MAX-toestellen al tijdelijk op.

Volgens ACSA-CEO en directeur Vliegveiligheid Shane Carmody is de sluiting van het luchtruim voor Boeings 737 MAX bedoeld om ‘veiligheidsrisico’s te onderzoeken’. De Australische Luchtvaartautoriteit zegt de situatie nauwlettend te volgen en de maatregel te herzien zodra Boeing, de Amerikaanse Luchtvaartautoriteit (FAA) en de onderzoekers van de vliegramp met het Ethiopian Airlines-toestel ‘relevante veiligheidsinformatie’ verstrekken.

Lion Air

Vanochtend kreeg Boeing nog een andere klap te verwerken: de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air liet weten dat ze de bestelling van vier vliegtuigen bij Boeing van het gewraakte type 737 MAX opschort als gevolg van de crash met het toestel in Ethiopië. Lion Air is een van de grootste afnemers van het toestel. Het zou dit jaar nog vier 737 MAX-toestellen geleverd krijgen. De maatschappij voert nu gesprekken met Boeing over het leveringsschema.

De relatie tussen Boeing en Lion Air is gespannen sinds de crash van Lion Air-vlucht JT601 in oktober. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden om het leven. Mede-oprichter Rusdi Kirana van Lion Air zei eind vorig jaar al dat hij van plan was om voor 22 miljard dollar aan bestellingen bij Boeing te annuleren uit woede over de reactie van de Amerikanen na de crash met het toestel van Lion Air. Boeing kwam na de crash met een aangepaste richtlijn voor piloten.

De nabestaanden van een passagier van het gecrashte toestel van het Indonesische Lion Air klaagden Boeing aan. Volgens hen zit er een fout in het automatische besturingssysteem van de Boeing 737 Max. Ook liet de vliegtuigbouwer volgens hen na om piloten over nieuwe aanpassingen van het systeem te informeren.

Wall Street

Boeing kreeg gisteren ook klappen op de beurs in Wall Street. Het aandeel van de vliegtuigbouwer Boeing kelderde met dik vijf procent als gevolg van de crash van de Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines.

Ruim 5.000 bestellingen

Nu twee van dergelijke toestellen in een halfjaar tijd zijn neergestort, komen er vragen over de veiligheid van het vliegtuig. Er vliegen inmiddels ruim vijfhonderd Boeings 737 Max rond. In totaal zijn er meer dan vijfduizend besteld door vliegmaatschappijen wereldwijd.

Boeing levert in totaal zo’n achthonderd vliegtuigen per jaar, dus de 737 MAX is al goed voor zeker zes jaar werk bij de vliegtuigbouwer uit Seattle.

Energiezuinig

Het toestel heeft energiezuinige motoren en is daarom erg populair. Brandstofkosten maken een derde van de totale kosten uit bij vliegen, dus een zuinig toestel kan de maatschappijen veel geld besparen.

De grote vraag is hoe het nu verder gaat. Beleggers hebben er geen vertrouwen in, bleek gisteren. Het aandeel kelderde op Wall Street met iets meer dan 5 procent. De vrees onder beleggers is dat maatschappijen massaal hun orders gaan annuleren.

Aan de grond

Ondertussen groeit de weerstand tegen het gebruik van het toestel. Diverse maatschappijen houden hun toestellen aan de grond. Zuid-Korea kondigde aan de toestellen aan een nieuwe uitgebreide inspectie te onderwerpen. Volgens de internationale luchtvaartassociatie IATA, dat wereldwijd circa 260 maatschappijen vertegenwoordigt, is het wachten op de onderzoeksresultaten vanuit Ethiopië, voordat er conclusies kunnen worden getrokken. De IATA nam kennis van de beslissing van luchtvaartautoriteiten in China, Indonesië en Singapore om voorlopig niet met de gewraakte toestellen te vliegen.

TUI

TUI, de vooralsnog enige Nederlandse gebruiker van dit type Boeing, blijft er voorlopig wel mee vliegen. TUI ziet vooralsnog geen reden om de toestellen aan de grond te houden. De reisorganisatie heeft naar eigen zeggen nauw contact met de fabrikant en de luchtvaartautoriteiten. Corendon krijgt later dit jaar als tweede Nederlandse maatschappij de beschikking over twee Boeing 737 MAX-toestellen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geen signalen binnengekregen dat het vliegen met het toestel onveilig zou zijn. De ILT benadrukt dat de uitkomsten van het Boeing-onderzoek leidend zijn alvorens de autoriteiten maatregelen nemen. Passagiers die het niet meer vertrouwen, kunnen afzien van een vlucht met de Boeing 737, laat TUI weten. Maar de kosten voor de annulering zijn voor eigen rekening. Gisteren vertrok een TUI-vlucht met een Boeing 737 MAX naar het Spaanse Tenerife. Volgens de reisorganisatie waren er geen annuleringen voor die vlucht.