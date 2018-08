Nieuwe baas Air France-KLM nu al gewaarschuwd: stakingen dreigen

Smith werd gisteravond gepresenteerd als de opvolger van Jaen-Marc Janaillac. Die struikelde in mei over het loonconflict met vliegers van Air France. Meerdere Franse vakbonden zijn verbolgen over het feit dat de nieuwe baas geen Fransman is.



Een zegsman van CGT zegt te volharden in eerdere eisen. ,,Als Smith niet in staat is om de dialoog met bonden bij Air France aan te gaan, dan zijn acties onvermijdelijk." Eerder dit jaar voerden de vliegers meermaals acties in hun roep om meer salaris. Dit kostte het bedrijf honderden miljoenen euro's.