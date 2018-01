Nieuw record huizenverkoop

De huizenverkoop overtrof in oktober, november en december het oude record van het derde kwartaal ruimschoots. Toen verwisselden er nog ruim 61.000 woningen van eigenaar. In het vierde kwartaal van 2016 werden er nog iets minder dan 61.000 huizen van de hand gedaan.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldde onlangs nog dat de woningverkopen afgelopen kwartaal voor het eerst in tijden lager waren dan een jaar eerder. De makelaars baseren zich voor hun cijfers altijd op het moment dat het koopcontract van een huis wordt getekend. Het Kadaster registreert de transacties van koopwoningen pas later, wanneer de notaris deze laat inschrijven en het CBS richt zich op die cijfers.

Flink geslonken

Huizen waren vorig kwartaal ruim 8 procent duurder dan een jaar eerder. Met 10,5 procent was de prijsstijging in de provincie Noord-Holland het sterkst. Ook in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland gingen de huizenprijzen hard omhoog.

Dat zijn volgens het CBS en het Kadaster precies de regio's waar de verkopen onder druk staan. Het aantal transacties in de provincie Utrecht kwam vorig kwartaal bijvoorbeeld ruim 1 procent lager uit dan een jaar eerder. In die provincie en vooral ook in Amsterdam wordt de woningmarkt steeds krapper, omdat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken. Een optrekje in Amsterdam kost nu gemiddeld 415.000 euro.