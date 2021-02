Niet corona maakt rijken nog rijker

In een week waarin ondernemers de zoveelste dreun met de hamer kregen, maakte Wopke Hoekstra zich zorgen over de vergoedingen van commissarissen van KLM, NS en Holland Casino. Hun beloningen moeten volgens hem met 15 tot 20 procent omhoog. De commissarissen van staatsbedrijven krijgen nu tussen de 12.000 en 50.000 per jaar voor hun bijbaantje van zo’n 6 tot 10 uur per week. Dat vindt de CDA-wonderboy te weinig omdat de vergoedingen van hun collega’s in het bedrijfsleven de afgelopen vijftien jaar met 187 procent stegen. En dan willen de baasjes bij KLM en NS natuurlijk ook meer, meer, meer.