Nibud: kwart Nederlanders niet op vakantie

Dieselschandaal Topman Audi nog minstens week vast om knoeien met bewijs te voorkomen

26 juni De gearresteerde topman van het Duitse automerk Audi, Rupert Stadler, blijft zeker nog een week in de gevangenis voor ondervraging over zijn rol in het dieselschandaal. Stadler werd een week geleden opgepakt en is momenteel tot nader order vrijgesteld van zijn verplichtingen bij Audi.