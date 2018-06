Nederlandse vrouwen gamen vaker dan mannen

Online betaalplatform PayPal ondervroeg 25.000 gamers in 25 landen, waaronder duizend in Nederland. Van de gamende Nederlandse vrouwen zegt 44 procent iedere dag te spelen, tegen slechts 40 procent van de gamende mannen. Spelen vrouwen vaker, mannen gamen wel langer. Bijna drie op de vier mannen pakt minstens een uur per keer de console, pc of smartphone, bij vrouwen is dat ruim de helft. Daarnaast spelen mannen ook vaker computerspellen. Van alle gamers is een derde vrouw en tweederde man. En zo er zijn meer sekseverschillen: ruim de helft van de mannen houden erg van schietspellen en spelen twee keer zo vaak actiegames dan vrouwen (62 om 30 procent). Spellen als Bayonetta, DmC en Uncharted zijn bij en populair. Bij vrouwen zijn puzzel- en avontuurlijke games als Candy Crush en 2048 in trek. Ook de gameserie SaGa slaat aan bij vrouwelijke gamers. Nederlandse gamers geven per kwartaal ongeveer tussen de 10 en 50 euro aan spellen uit en nog eens 30 euro aan in-game content binnen spellen zelf. Dat is aanzienlijk meer dan het Europese gemiddelde. Mannen geven daarbij weer wat meer uit dan vrouwen.

Smartphone

Onderscheid is verder te zien in waarop gegamed wordt. Mannen spelen vooral computerspellen op de desktop pc (33 procent), de console (30 procent) en minder op de smartphone (14 procent), laptop (14 procent) of tablet (5 procent). Vrouwen grijpen voor games váák hun telefoon (24 procent), laptop (18 procent) en grijpen ook vaker naar de tablet (14 procent) dan mannen. De console is ook in trek, maar met 24 procent iets minder dan mannen. Populairste console in Nederland is de Sony Playstation 4, één op de vijf gamende Nederlanders speelt daarop.De XBox is nummer twee, bijna één op de tien gebruikt dit apparaat.

100 miljard

De resultaten komen dus naar voren in een groot wereldwijd onderzoek in opdracht van betaalplatform PayPal. In 25 landen werden daarbij steeds in totaal duizend mensen gepeild.



Voor PayPal zijn de uitkomsten relevant nu steeds meer games en ook content binnen spellen via dat betaalplatform worden aangeschaft. In de gamesector ging vorig jaar wereldwijd ruim 100 miljard euro om, via PayPal loopt er jaarlijks al 12 miljard euro doorheen.



,,De gamingindustrie is een interessante markt die continu in beweging is," zegt Jan Willem Roest, general manager PayPal Benelux. ,,Dit onderzoek toont de verschillen tussen gamende mannen en vrouwen en ook zien we een verschuiving van devices. Zo worden games tegenwoordig niet meer standaard op een PC gespeeld, maar gebruiken gamers steeds vaker smartphones en tablets.”