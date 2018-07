Nederlandse toerist wil luxe en daar moet de campingbaas wat mee

KPN kijkt WK-wedstrij­den voortaan mee na kinderslot­blun­der tijdens penalty's

2 juli KPN neemt maatregelen om black-outblunders zoals gisteravond in de toekomst te voorkomen. Tijdens de beslissende strafschoppenreeks in de WK-wedstrijd tussen Kroatië en Denemarken ging bij veel KPN-klanten opeens het beeld op zwart. Het kinderslot van de tv-aanbieder leidde tot frustratie in veel Nederlandse woonkamers.