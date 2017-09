Nederlandse peren dankzij smokkelaars toch in Rusland te koop

Poetin stelde de sancties in als reactie op de sancties die de EU instelde tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim en de Russische betrokkenheid bij de gevechten in Oost-Oekraïne. De agrarische sector werd hard geraakt door de Russische sancties. Rusland was namelijk in 2014 nog de derde importeur van Nederlandse groente- en fruit.



Vooral de perentelers zijn hard getroffen. Rusland was met 40.000 ton in 2014 de grootste importeur van Nederlandse Conference peren. Een Gelderse handelaar schat dat 10 tot 20 procent daarvan nu via illegale weg de Russische winkels bereikt. Daarbij gaat het fruit in de meeste gevallen niet rechtstreeks naar Rusland, maar via landen als Polen, Estland en Letland. De perenexport naar deze landen is sinds de sancties toegenomen. Daar wordt een deel van het fruit van nieuwe verpakkingen voorzien, waarop Nederland niet meer als land van herkomst wordt aangeduid. Voorzien van valse vrachtpapieren gaat het naar Rusland. Een populaire route is die via Wit-Rusland.