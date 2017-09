Nederlandse pakt burn-outs bij Google aan

Het aantal werknemers dat zich in Nederland bij de bedrijfsarts meldt met overspannenheid of een burn-out stijgt. Volgens de laatste meting uit 2016 valt ruim 40 procent van alle ziekmeldingen in de categorie psychische beroepsziekte. In 2014 was dat nog 32 procent. ,,Het werkveld is in de afgelopen twintig jaar sterk veranderd'', zegt Henk van der Molen, hoofd van het Nederlands Centrum Beroepsziekte. ,,Minder industrie en meer beroepen in de financiën en dienstverlening. Minder lichamelijke risico's, maar een hoge werkdruk.'' Bij Google HQ in Silicon Valley kun je bowlen, fitnessen en tuinieren onder werktijd. En ontbijt, lunch en diner zijn gratis. Maar ook hier vallen mensen uit. ,,Letterlijk opgebrand'', vertelt burn-outexpert Mascha Mooy (38). ,,Ze hebben geen energie meer om te werken en geen energie om leuke dingen te doen. Het is heftiger dan overspannenheid. Deze mensen zijn al langer over hun grenzen heen gegaan.'' Vorige week nodigde Google Mooy uit in San Francisco om haar visie en kennis te delen. ,,Mijn programma richt zich op beweging, de slaap weer op orde krijgen en gesprekken met een coach: wat zijn je dromen en waar ben je dankbaar voor? Je kunt ook dankbaar zijn voor je burn-out. Die leert je veel.''

Gouden kooi

Google is een vooruitstrevend bedrijf en van de secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen we in Nederland nog heel veel leren. ,,Maar het richt zich vooral op de fysieke kant. Mentaal branden mensen op. Daarnaast creëert Google een gouden kooi. Want wat doe je als je je baan niet meer leuk vindt? Blijf je toch maar, omdat de faciliteiten zo goed zijn? Het is ook een competitieve omgeving. Hier werkt the best of the best. Hoe zorg je ervoor dat mensen niet non-stop in hun laptop kruipen?''



Mooy is ervaringsdeskundige. Ze was nog geen 30, werkte als consultant op de Zuidas en kreeg een burn-out. Hulp was er amper. ,,Naast dat ik me heel erg schaamde, irriteerde het me ook enorm: ik had toch helemaal geen tijd voor een burn-out? Ik ging me inlezen, want ik wilde beter worden.''



Eenmaal uit haar burn-out stopte Mooy met haar oude baan, liet zich omscholen en startte in 2013 het bedrijf Bye Bye Burnout. De focus ligt op werkgevers en werknemers in het mkb. ,,Een gemiddelde burn-out duurt 9 tot 14 maanden. De gangbare methode is nu drie kwartier per week naar de psycholoog en uitrusten. Tja, dat helpt niemand.''



Lees hieronder verder