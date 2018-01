Nederlandse luchthavens verwerken 76 miljoen passagiers

In 2016 ging het om 70,3 miljoen reizigers via Schiphol, Eindhoven, Rotterdam The Hague, Groningen Eelde en Maastricht Aachen. Volgens het CBS werden in elk kwartaal van 2017 meer reizigers verwerkt dan een jaar eerder. Voor Schiphol steeg het aantal reizigers vorig jaar naar het recordniveau van 68,4 miljoen. Voor Eindhoven ging het om bijna 5,7 miljoen en voor Rotterdam The Hague om meer dan 1,7 miljoen passagiers. De reizigersaantallen op Groningen Eelde en Maastricht Aachen zijn goed voor slechts 0,5 procent van het totaal.