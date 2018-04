Nederlandse innovatie: mondbitje op maat wordt voortaan op de hockeyclub uitgeprint

Het is nu nog een tijdrovend, vervelend klusje voor sporters. ,,Voor een op maat gemaakte mondbeschermer moet je eerst naar de tandarts gips happen,” vertelt Daniëlle Glasbergen, materialenspecialist bij chemiebedrijf DSM. ,,Niet alleen ervaren veel sporters dat als hoogst onprettig, bovendien kost het dagen tot een week voordat het bitje klaar is.”



De nieuwe vinding van DSM neemt die nadelen weg: een speciale scanner brengt mond en tanden digitaal in kaart. Bijten is niet langer nodig. ,,De computer rendert in een oogwenk een model, waarna het bitje in een half uur tot een uur uitgeprint. Het is direct klaar.”



De mondbeschermers zijn gemaakt van Arnitel, een door DSM gepatenteerd polymeer (plastic) dat deels van koolzaadolie is gemaakt. Het materiaal is zowel flexibel als sterk en kan hoge temperaturen verdragen. ,,Het is daardoor geen probleem als het bitje per ongeluk in de wasmachine belandt,” zegt Glasbergen. ,,Conventionele bitjes kunnen vervormd raken, die van ons niet.”



Verder lezen na de foto