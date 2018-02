Nederlandse frietbakker gaat internationaal

Martin Zwerts als wereldmerk, dat had hij ook niet durven dromen. Toch prijkt de naam van de Eindhovense frietbakker aan de Boschdijk in maart of april op een gevel in Singapore. Zijn nieuwe zakenpartner JayD Kim heeft bovendien grote plannen voor 'Martin Zwerts flagship stores' in Korea, China en Amerika.



Het begon allemaal in april vorig jaar. Zwerts: ,,Ik kreeg een telefoontje van Kim maar verstond er niet veel van. Zet het maar even op de mail, zei ik in mijn beste Engels. Toen werd me wel duidelijk dat het serieus was. Na nog een belletje vroegen ze of ze langs mochten komen. Dat was op vrijdag en op maandag ging de telefoon weer. Ze stonden op Strijp-S.''