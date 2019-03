Nederlandse economie koelt langzaam af

‘Nederland­se banken schakel in witwaszaak’

4 maart Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Dat zou blijken uit 1,3 miljoen gelekte banktransacties, contracten en mails van twee Litouwse banken. De documenten zijn in handen van journalistencollectief OCCRP en in Nederland gedeeld met Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer.