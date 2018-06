Nederlandse bonden willen niet over op vierdaagse werkweek

32 uur per week werken als nieuwe Belgische standaard: de vakbond ABVV ziet het wel zitten. Immers, de voordelen van een vierdaagse werkweek zijn legio, aldus de tweede vakbond van onze zuiderburen. De werkloosheid verdwijnt als sneeuw voor de zon en (jonge) gezinnen hoeven zich niet langer in allerlei bochten te wringen om hun kinderen groot te brengen. De vakbond gaat het voorstel voor een 32-urige in plaats van 38-urige werkweek komend najaar op tafel leggen bij de werkgevers.



Concreet hoopt de vakbond dat er in de toekomst minder lang gewerkt hoeft te worden. Dat kan door bijvoorbeeld bepaalde groepen een kortere werkweek te geven of te starten met een 35-urige werkweek. De voorkeur van de socialistische vakbond gaat uit naar een werkweek van vier dagen. ,,Een vierdaagse werkweek is het best voelbaar voor de werknemer en verplicht de werkgever tot het aannemen van nieuwe mensen. Ook woon-werkverkeer kan zo worden ingeperkt'', aldus Jean-Marie De Baene, hoofd van de ABVV-studiedienst.