‘Nederlandse boereninkomens kelderen door nieuw landbouwbeleid EU’

Landbouwspecialisten in Europa hebben grote zorg over de Nederlandse boereninkomens. Die dreigen met maar liefst 215 miljoen per jaar te kelderen nu de Tweede Kamer in het nieuwe, gisteren in Straatsburg goedgekeurde EU-landbouwbeleid 30 procent van het budget voor inkomenssteun wil overhevelen naar plattelandsontwikkeling en vergroening.