'Nederlandse bevolking heeft financiële dode hoek'

Ook bleek dat bijna vier op de tien mensen vinden dat ze niet zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële situatie na hun pensioen. Zij leggen deze verantwoordelijkheid bij de overheid of financiële dienstverleners zoals pensioenfondsen. Daarnaast schatten veel mensen in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar de pensioenleeftijd verkeerd in. De huidige dertigers krijgen pas vanaf hun 71ste AOW, twee jaar later dan ze gemiddeld denken. Verder valt op dat één op de vijf huizenbezitters zich niet realiseren dat ook een aflossingsvrije hypotheek ooit afgelost moet worden.



Professor Barbara Baarsma, directeur kennisontwikkeling Rabobank, maakt zich ernstig zorgen hierover. ,,In een periode waarin de overheid meer financiële zelfredzaamheid van haar burgers vraagt, vind ik het zorgwekkend dat minder dan de helft van de respondenten zichzelf het meest verantwoordelijk voelt voor de financiële situatie na pensioen'', stelt Baarsma. ,,Zeker als mensen eerder met pensioen willen en nu de AOW-leeftijd omhoog gaat, moeten mensen zich realiseren dat zelf vermogen opbouwen nodig is om dat mogelijk te maken.''