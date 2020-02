Nederlandse bedrijfsleven financierde jarenlang klimaatscepticus

Met zijn werk hoopte Böttcher tegenstanders van klimaatbeleid ‘van munitie’ te voorzien. Zijn rol in de Club van Rome kwam hem daarbij goed uit: “De Club van Rome en vooral mijn optreden daarin is een mythe”, notuleert hij in december 1996. “Die moet je in stand houden.” Het draagt er mede aan bij dat er in de jaren negentig weinig politiek draagvlak is voor dwingende maatregelen ten behoeve van CO2-reductie en de verduurzaming in Nederland stagneert.