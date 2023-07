Nederlandse accountants spieken bij verplichte examens

Dat verklaarde Van Boxtel, oud-minister en voormalig topman van de NS, naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek dat KPMG zelf instelde. Het onderzoek werd ingesteld omdat in de VS en het VK eerder al bleek dat accountants op grote schaal sjoemelden met de verplichte bijscholings-examens. In de VS ging het nota bene om een ethiek-examen. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n vijfhonderd medewerkers in Nederland elkaar de antwoorden van examenvragen toespeelden.

Van Boxtel is naar aanleiding van het onderzoek afgetreden als president-commissaris, zei hij tegen de Volkskrant. Zijn betrokkenheid is extra pijnlijk omdat hij juist als buitenstaander was aangetrokken om de cultuur bij de accountantsorganisatie te verbeteren. Ook de verantwoordelijk bestuurder van KPMG is naar aanleiding van het onderzoek opgestapt.

Van die cultuurverandering lijkt nog niet veel terechtgekomen. ,,Ik ben geschokt door de omvang van deze examenfraude en door het feit dat dit in alle lagen van de organisatie speelt’’, zegt Hanzo van Beusekom, de AFM-bestuurder belast met het toezicht op de accountantssector. ,,Dit raakt aan de integriteit en vakbekwaamheid van accountants.’’ Of het probleem ook bij andere accountantskantoren speelt, is onduidelijk.

De examenfraude staat symbool voor een groter probleem binnen de accountancy. Toezichthouder AFM constateert al jaren dat er van alles mis is binnen dit vakgebied. De kwaliteit van het boekenonderzoek van grote beursgenoteerde bedrijven laat te wensen over, blijkt uit meerdere onderzoeken.

Vorige maand kwam toezichthouder AFM met een rapport waarin geconstateerd werd dat de accountants te weinig oog hebben voor fraude binnen bedrijven. De risicoanalyse is veel te oppervlakkig, constateerde de toezichthouder. En zo’n weinig kritische houding kan grote gevolgen hebben, bleek bijvoorbeeld uit het faillissement van technisch dienstverlener Imtech in 2015. Imtech had jarenlang de bouw van een groot Pools pretpark als opdracht in de boeken staan. Maar in werkelijkheid was er alleen een kale zandvlakte. Toen dat uiteindelijk uitkwam ging Imtech failliet, een van de grootste faillissementen in de Nederlandse geschiedenis.

Dat accountants hun zaakjes niet op orde hebben, is dodelijk voor het vertrouwen in de sector. En dat vertrouwen is juist onmisbaar. Accountantsorganisaties hebben een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Zo moet iedereen kunnen vertrouwen op het oordeel van een accountant in de controleverklaring bij een jaarrekening. Beleggers, analisten, leveranciers en andere gebruikers van de jaarrekening baseren er belangrijke beslissingen op, laat AFM in een persbericht weten.

Bezorgd

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), de belangenbehartiger van aandeelhouders, is ‘bezorgd om de cultuur die er heeft bestaan of nog bestaat bij accountantsorganisaties’. ,,Het gebrek aan een professioneel-kritische houding zien we helaas ook te vaak terug in de uitvoering van controles’’, zegt VEB-voorzitter Gerben Everts.

De VEB is wel te spreken over de aanpak van KPMG. Vooral het feit dat bestuurders consequenties trekken uit het onderzoek door op te stappen noemt Everts ‘doortastend’. ,,Het is een belangrijke stap die nodig is voor de cultuurverandering. De toon aan de top bepaalt immers voor een belangrijk deel de cultuur in de organisatie.’’

In hoeverre het onderzoek van KPMG doorwerkt in de rest van de accountantssector moet de komende tijd blijken. De NBA, de beroepsorganisatie voor accountants zegt ‘geschrokken’ te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. ,,We gaan het systeem van permanente educatie en kennistoetsen tegen het licht houden en waar nodig herontwerpen’’, laat de organisatie weten.

Herstel van vertrouwen is broodnodig, nu er alweer een nieuwe taak ligt te wachten op de accountants. Vanaf 2025 moeten ze ook de duurzaamheid van bedrijven gaan beoordelen. Ze moeten dan beoordelen of bedrijven wel zo duurzaam zijn als ze beweren. Dat is een grote lucratieve uitbreiding van de taken van een accountant. Critici vragen zich af of die taak wel bij de accountant hoort. En die twijfel wordt niet minder als blijkt dat accountants hun controlerende plichten verzaken.