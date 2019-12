Nederlands-Zwitsers bedrijf stopt onder druk van VS met aanleg pijplijn

Rusland liet eerder weten dat het miljardenproject Nord Stream 2 binnen een aantal maanden klaar zou zijn. Met het besluit van Allseas, een specialist in de aanleg van pijpleidingen onder water, lijkt de aanleg vertraging op te lopen. Onduidelijk is hoe het nu verder zal gaan. ,,Allseas verwacht richtlijnen over hoe het verder kan gaan van de betreffende Amerikaanse autoriteiten", schrijft het offshorebedrijf in een korte verklaring.

Via de zogeheten Nord Stream 2 kan Rusland straks gas naar Duitsland transporteren zonder te maken te hebben met Polen en Oekraïne. De leiding loopt dwars over de bodem van de Oostzee. De VS zijn al jaren fel gekant tegen de aanleg van de gasleiding. Amerika vreest dat de Russische president Vladimir Poetin met de levering van gas meer invloed krijgt in West-Europa.

Met de nieuwe wet komen Europese bedrijven die werken aan het project op een zwarte lijst. Omdat Allseas veel belangen heeft in de VS, heeft het bedrijf besloten om uit het Russische-Duitse project te stappen. Het Nederlands-Zwitsers bedrijf is onder meer bekend van de Pioneering Spirit, dat met 382 meter het grootste offshoreschip ter wereld is. Het varend platform werd ook ingezet bij Nord Stream 2. Het bracht dit jaar nog een kort bezoekje aan Rotterdam.