‘Nederlands bod voor Europees medicijnagentschap niet compleet’

In het bod ontbreken gegevens over beveiliging, archief en IT-systemen. Ook is onduidelijk hoeveel plaats er is op Engelstalige peuter- en kleuterscholen in Amsterdam voor kinderen van de 900 man personeel.



Schiphol scoort met directe verbindingen op alle Europese hoofdsteden behalve Bratislava goed, en ook met de reistijd naar Schiphol (10 minuten). Wat dan weer ontbreekt is informatie over de frequentie van deze verbinding.



Amsterdam heeft ruimte voor het agentschap voorzien op de Zuidas. In totaal 19 steden stelden zich kandidaat om het Ema, dat uit Londen wegmoet na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, te huisvesten. Voor de kleinere Europese Bankenautoriteit (Eba) zijn acht steden kandidaat.