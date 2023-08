Nederlands bedrijf Adyen verliest 19 miljard aan beurswaarde

UPDATE Ondanks recessie vrezen economen niet voor een economi­sche crisis

Er komt geen economische crisis aan nu Nederland is beland in een recessie, zeggen economen van de Rabobank en ABN AMRO. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte woensdag bekend dat de economie vorig kwartaal twee kwartalen achter elkaar is gekrompen, waardoor nu sprake is van een recessie.