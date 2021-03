Nederlanders beleggen voor recordbedrag

video Hoe Leiden in vac­cin-hotspot veranderde: vandaag viert vlaggen­schip Janssen (hopelijk) feest

11 maart De aanstaande goedkeuring van coronavaccin van Janssen is ook het succes van Leiden. In de ooit slaperige academiestad is één van Europa’s grootste farmaceutische- en biotechclusters verrezen, die Nederland op de kaart zet in de strijd tegen corona.