Nederlander betaalt hoofdprijs voor vlucht naar New York

Vluchten naar de VS zijn in Nederland veel duurder dan in andere Europese landen. Het verschil kan oplopen tot meer dan 200 euro. Oorzaak: Schiphol houdt de deur dicht voor prijsvechters.

De goedkoopste retourvlucht tussen Schiphol en New York kostte gisteren 398 euro, blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Skyscanner. Tussen Dublin en New York kostte zo’n reis 234 euro, vanaf Stockholm 286 euro en vanaf Kopenhagen 300 euro. Het gaat in alle gevallen om directe vluchten in november of december. Een week geleden was het prijsverschil nog groter. Toen kostte het meest voordelige retourtje vanaf Amsterdam 475 euro, bijna het dubbele van een retourtje vanaf Dublin (244 euro) of Stockholm (272 euro).

Dat Nederlandse reizigers meer moeten betalen, komt volgens experts omdat er op Schiphol geen ruimte is voor intercontinentale prijsvechters als Norwegian Air en WOW Air. Die zijn in toenemende mate actief tussen Europa en de VS. ,,Maar als maatschappijen nu een aanvraag doen voor start- en landingsrechten, krijgen ze nee te horen”, zegt luchtvaartspecialist Rogier Lieshout van onderzoeksbureau SEO.

Startplekken

Schiphol bereikte dit jaar het maximum van 500.000 toegestane vluchtbewegingen per jaar. De komende drie jaar is dat plafond nog van kracht. Nieuwkomers moeten dus veel geduld hebben. ,,Startplekken zijn een probleem op Schiphol”, zegt een woordvoerder van het IJslandse WOW Air. ,,Dat kan ons en andere maatschappijen beletten om goedkope langeafstandsvluchten uit te voeren.”

De extreme schaarste op Schiphol is nadelig voor de Nederlandse consument, zegt Lieshout. ,,Daardoor zijn de prijzen hoger. Voor de welvaart is dat niet gunstig. En ook niet voor de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats.” Schiphol maakt zich niet veel zorgen over de concurrentiepositie. ,,Onze kracht zit in het rijke netwerk van bestemmingen.”

Een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Dijksma (Luchtvaart) bevestigt dat Schiphol vol zit, in elk geval tijdens ‘de druk bezette piekuren’. Volgens haar functioneert de markt desondanks naar behoren. ,,Het is algemeen bekend dat er op de trans-Atlantische markt veel concurrentie is, niet alleen wat betreft rechtstreekse vluchten, maar ook door indirecte vluchten met een overstap op bijvoorbeeld IJsland.”