Nederland telt recordaantal groeibedrijven

Een paar duizend bedrijven had de wind vorig jaar stevig in de rug. De ondernemingen groeiden zo hard dat zij zich snelle groeiers mogen noemen. Het CBS hanteert die definitie voor bedrijven waar het aantal medewerkers drie jaar op rij met ten minste 10 procent per jaar groeit. Ook moeten die bedrijven aan het begin van hun groeiperiode al minstens 10 werknemers hebben.

Groeibedrijven zijn actief in alle sectoren, maar veruit de meeste zijn te vinden in de zakelijke dienstverlening en handel. Daar kwamen vorig jaar respectievelijk 360 en 395 snel groeiende bedrijven bij. De grootste absolute groei was er vorig jaar bij eet- en drinkgelegenheden (plus 320), groothandel en handelsbemiddeling (plus 185), uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (plus 180), detailhandel (plus 150) en de gespecialiseerde bouw (plus 130).

Een snelle groei kan komen door een overname of door het aannemen van mensen. Volgens het statistiekbureau was bij maximaal een vijfde van de bedrijven de groei (mede) te danken aan een overname. Het aantal bedrijven waar een overname mogelijk een rol speelde was vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2014. Na 2014 is het aantal snelgroeiende bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven elk jaar gestegen: in de periode 2014-2018 zelfs verdubbeld van 5.520 tot 10.200.

Mannelijke ondernemers

Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat bij ruim tweederde van die snelgroeiende bedrijven een man aan het roer staat. In vergelijking met 2010 valt verder op dat de groepen van bedrijven met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke ondernemers relatief groter is worden én dat de groep met gemengd ondernemerschap relatief kleiner is geworden.

Onlangs kwam een groep investeerders in de Nederlandse techindustrie nog met een plan om meer vrouwen in de top van snelgroeiende it-bedrijven te krijgen. Binnen drie jaar zou wat hen betreft 35 procent van het management bestaan uit vrouwen.