Nederland praat met 250 bedrijven over brexitverhuizing: ‘Ook grote jongens’

Nederland is met meer dan 250 bedrijven in gesprek over een brexitgerelateerde verhuizing naar ons land. Daarbij zitten ook ‘grote jongens’, meldt Michiel Bakhuizen van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Het gaat om Britse bedrijven, maar ook Amerikaanse en Aziatische ondernemingen die niet gediend zijn van de economische onzekerheid die de brexitsoap met zich meebrengt. Het is nog altijd hoogst onzeker of de Britse premier Theresa May de brexitdeal die ze met de Europese Unie uitonderhandelde door het Britse Lagerhuis krijgt. Daardoor dreigt een ‘no deal', met mogelijk grote economische gevolgen.

Recent kondigden de Japanse elektronicagigant Sony, het Amerikaanse mediabedrijf Discovery en de Japanse bank Norinchukin al een verhuizing van hun hoofdkantoor van Londen naar Amsterdam aan. ,,Die bedrijven zitten dus niet meer bij de ruim 250 bedrijven waar we mee praten’’, zegt Bakhuizen. Hij wil geen namen noemen. ,,Dat doen we pas als de bedrijven zelf naar buiten brengen dat ze hierheen komen. Maar uiteraard, er zitten ook grote jongens bij.’’

Vestigingsklimaat

Het NFIA helpt buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Volgens Bakhuizen is de interesse in ons land groot. ,,Vanwege het uitstekende vestigingsklimaat. We hebben een goede logistiek, met Schiphol, de Rotterdamse haven en de goede verbindingen met het Ruhrgebied. De energiezekerheid is hier groot en er wordt weinig gestaakt. Bovendien is Nederland voor een breed palet aan bedrijven interessant. De financiële- en mediasector is sterk vertegenwoordigd in Amsterdam. Door de verhuizing van de EMA (Europees Geneesmiddelenbureau, red.) zijn ook veel bedrijven in de medische sector geïnteresseerd en Eindhoven is ideaal voor hightechondernemingen.’’

En, volgens Bakhuizen misschien nog wel belangrijker: veel buitenlanders vinden Nederland gewoon een heel fijn land om in te wonen.

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm Namens de Nederlandse regering opende minister van Volksgezondheid Bruno Bruins (VVD, links met schaar) op 9 januari het tijdelijke hoofdkantoor van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. © AP

Kleine nuance: bedrijven kunnen met meerdere landen tegelijk in gesprek zijn. Speciale dealtjes, in de belastingsfeer, worden er niet gesloten, stelt de woordvoerder van het NFIA. ,,Dat kan ook helemaal niet. We sluiten aan bij bestaande wet- en regelgeving.’’

Die wet- en regelgeving is overigens bepaald niet ongunstig voor bedrijven. Uit onderzoek van de Europese fractie van de Groenen bleek deze week dat multinationals in Nederland 10,4 procent winstbelasting betalen. In Europa hebben slechts vier landen een lager effectief belastingtarief: Luxemburg, Hongarije, Bulgarije en Cyprus.