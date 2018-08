Nederland moet van het gas af, maar hr-ketel wint nog steeds van warmtepomp

,,Dit is opmerkelijk. We moeten juist van het aardgas af'', klaagt Natuur & Millieu-directeur Marjolein Demmers naar aanleiding van het rapport van Natuur & Milieu en netwerkbedrijven Stedin en Alliander. ,,De verkoop van duurzame alternatieven moet dus omhoog, die van hr-ketels zo snel mogelijk omlaag. Alleen zo kunnen we aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet voldoen.''



Volgens de cijfers ging de verkoop van warmtepompen vorig jaar met 15 procent vooruit, naar 84.832. Een jaar eerder was nog sprake van een plus van 44 procent. De verkoop van hr-ketels daalde in 2016, maar steeg in 2017 weer met 3 procent, tot 425.000 stuks.