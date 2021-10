Nasleep onderzeebootrel: EU stelt handelstop met Australië uit

Boeren woest om plan intrekken vergunnin­gen: ‘Schandalig’ en ‘uit op burgeroor­log’

14 september Het intrekken van vergunningen van boeren die te veel stikstof uitstoten is ‘schandalig’, zegt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een verklaring. Het ontnemen van vergunningen gaat volgens de organisatie nog veel verder dan het verplicht uitkopen van boeren, een plan dat vorige week naar buiten kwam. LTO vindt een voorstel dat het zelf in mei presenteerde beter dan de nu aangedragen opties.