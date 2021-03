Na Monopoly krijgt ook Levensweg een moderne metamorfose

Na Monopoly krijgt ook bordspel Levensweg een opfrisbeurt. Producent Hasbro vond het na meer dan 60 jaar de hoogste tijd het spel aan te passen aan de huidige samenleving. Dit betekent onder meer dat een gezin in de nieuwe versie ook kan bestaan uit twee vaders of twee moeders.

,,Traditionele keuzes die tijdens het spelen van Levensweg worden gemaakt, maken plaats voor inclusiviteit. Alles kan en mag, zoals trouwen en kinderen nemen, maar het verschil is dat zulke dingen niet langer verplicht zijn in het spel. In plaats daarvan kunnen deelnemers hun leven precies inrichten zoals zij dat willen’’, zegt Marijn ter Hofsté, manager Benelux bij Hasbro.

Levensweg werd in 1960 voor het eerst geïntroduceerd en ligt bij veel Nederlanders in de spelletjeskast. Hoewel er in de voorbijgaande jaren verschillende nieuwe versies van het bordspel op de markt zijn gebracht, heeft het volgens Ter Hofsté niet eerder zo’n grote verandering ondergaan als nu. ,,Die modernisering is belangrijk: door technologische ontwikkelingen ontstaan er steeds meer nieuwe carrièremogelijkheden en ook de gezinssamenstellingen zijn veranderd. Deze nieuwe versie van Levensweg weerspiegelt die moderne samenleving.”

Concreet voorbeeld volgens Ter Hofsté: ,,Straks kan je als deelnemer in een elektrische auto, die je hebt gekocht tijdens je midlifecrisis, over het bord scheuren. Of je nou bewust kiest voor een leven zonder of met kinderen, je bent altijd vrij om een flitsende carrière te maken en te genieten van al je hobby’s. Over hobby’s gesproken: er is een schat aan moderne vrijetijdsbestedingen bijgekomen (die volgens Hasbro blijkbaar in hetzelfde rijtje thuishoren, red.), zoals een crowdfundingcampagne opzetten, kattenfilmpjes opnemen die volledig viral gaan of het milieu redden.’’

Naast het moderniseren van de levenskeuzes heeft Hasbro deze update ook aangegrepen om het spel een visuele make-over te geven. Zo is het bord kleurrijker geworden en zijn de pinnetjes niet meer alleen in roze en blauw beschikbaar, maar ook in groen, oranje, geel en paars.

Een paar weken geleden maakte uitgever Hasbro bekend voor het eerst in het 85-jarige bestaan van Monopoly een compleet onderdeel van het wereldberoemde spel aan te passen. De teksten van alle zestien Algemeen Fonds-kaarten voldoen volgens het bedrijf niet meer aan de eisen van deze tijd en worden vervangen. Klassiekers als ‘Lijfrente vervalt. U ontvangt 100 euro’, kunnen vervangen worden door een tekst als ‘Miauw! Je breit zachte truitjes voor de naaktkatten in het plaatselijke dierenasiel. Je krijgt 20 euro.’ Iedereen kan tot 9 april stemmen op de nieuwe teksten voor de Algemeen Fonds-kaarten.

Hasbro meldt dat het op korte termijn geen plannen heeft om nog meer vernieuwingen door te voeren. Dit betekent dat andere bekende Hasbro-spellen als Risk en Zeeslag vooralsnog ongewijzigd blijven.

