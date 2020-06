Mysterie over ‘verdwenen’ 1,9 miljard bij Duits bedrijf Wirecard blijft

Een mysterie waarbij bijna 2 miljard euro ‘verdwenen’ is, doet de financiële wereld in Duitsland op zijn grondvesten trillen. De topman van het Duitse Wirecard wordt verdacht van boekhoudfraude en koersmanipulatie. Bijna 90 procent van de beurswaarde van het bedrijf is in korte tijd verdampt.

Het Duitse betalingsverwerkingsbedrijf Wirecard, dat net als het Nederlandse Adyen betalingen regelt voor bedrijven, gold jarenlang als de grote belofte op de Duitse aandelenbeurs. Maar dat ‘grote’ succes lijkt gebaseerd op gebakken lucht. Vorige week kwam opeens het miljardengat aan het licht. Het accountantskantoor EY zei aanwijzingen te hebben voor fraude.

Aanvankelijk verklaarde het bedrijf nog zelf slachtoffer te zijn van ‘gigantische oplichting’. Afgelopen vrijdag deed het aangifte van fraude. De vermoedens waren dat de vermiste miljarden waren ondergebracht bij twee Aziatische banken op de Filipijnen. Dat bleek toch net even anders in elkaar te zitten. De Filipijnse centrale bank kwam zondag met de verklaring dat het geld nooit in het financiële systeem van het land terecht is gekomen. De twee Aziatische banken verklaarden bovendien dat Wirecard nooit klant is geweest en dat EY vermoedelijk vervalste documenten heeft gekregen over de banktegoeden.

De topman, de Oostenrijker Markus Braun, stapte abrupt op en zijn onderneming trok direct alle financiële publicaties van de afgelopen jaren in. Nadat een arrestatiebevel tegen de topman was uitgevaardigd, gaf hij zichzelf aan. De topman is inmiddels vrijgelaten op borg, na betaling van een borgsom van 5 miljoen euro.

Het Duitse Openbaar Ministerie verdenkt Braun ervan om samen met anderen de omzetcijfers te hebben opgepoetst. Gisteren volgde nog het nieuws dat Braun eind vorige week meer dan 5 miljoen van zijn ongeveer 8,7 miljoen Wirecard-aandelen heeft verkocht voor in totaal 155 miljoen euro.

Of het bedrijf zich netjes aan de regels hield, dáár bestonden al langer twijfels over. De Duitse autoriteiten, waaronder beurswaakhond BaFin, deden onlangs invallen bij het fintechbedrijf op zoek naar informatie. Vorig jaar oktober meldde zakenkrant Financial Times dat er gesjoemeld werd met de financiële resultaten. Dat leek toen vooral te draaien om een partnerbedrijf van Wirecard uit Dubai.

Het Duitse Wirecard ontkende de boekhoudfraude in alle toonaarden en huurde accountant KPMG in om onafhankelijk onderzoek te laten doen. KPMG verklaarde in april, dus amper twee maanden geleden, dat er geen misstanden te zien waren. Het merkte daarbij wel op dat niet alle informatie beschikbaar was.

De nieuwste ontwikkelingen doen de financiële wereld in Duitsland op zijn grondvesten trillen. Felix Hufeld van de Duitse beurstoezichthouder spreekt van een ‘schande’. ,,Wat we zien is een complete ramp, de ernstigste situatie die ik ooit heb gezien bij een bedrijf in de DAX-index”, zegt hij. Hufeld steekt de hand in eigen boezem en zegt dat de Duitse toezichthouder mogelijk onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat dergelijke fraude kon plaatsvinden. ,,Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt over wat er is gebeurd.”

Ook de Duitse politiek is geschokt en zet vraagtekens bij het toezicht op Wirecard. De Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, heeft al strengere regels aangekondigd om meer schandalen te voorkomen. Zo zei hij: ,,Er rijzen vragen over het toezicht op de onderneming, vooral met betrekking tot de controle op de boekhouding en de balans. Hier lijken zowel de accountants als de toezichthouders niet effectief te zijn geweest.”

Quote Er rijzen vragen over het toezicht op de onderne­ming, vooral met betrekking tot de controle op de boekhou­ding en de balans Olaf Scholz, De Duitse minister van Financiën

Of die bijna 1,9 miljard ooit heeft bestaan en waar het mogelijk naartoe is, blijft voorlopig een mysterie. Van wat ooit de beurslieveling was, is in elk geval weinig over. Het bedrijf staat aan de rand van de afgrond. Het aandeel noteerde een week geleden nog circa 100 euro en ligt nu rond de 15 euro. In 2018 was het aandeel nog bijna 200 euro waard.

Kredietbeoordelaar Moody’s heeft Wirecard afgewaardeerd naar junkstatus, vanwege de grote financiële risico’s rond de onderneming. Of het dat zal overleven, is de vraag. Wirecard is druk in gesprek met zijn geldschieters over extra financiering en kijkt naar mogelijke kostenbesparingen, desinvesteringen en het stopzetten van een aantal activiteiten.