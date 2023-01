Morgen staking bij drankgroothandel, maar we hoeven nog niet te vrezen voor lege schappen

Vakbond FNV zegt dat er massaal wordt gereageerd door de 20.000 mensen die onder de cao Drankindustrie en Groothandel in Dranken vallen om het werk neer te leggen. ,,Het eindbod van de werkgevers bij de cao-onderhandelingen is hard weggestemd door onze leden. Wij willen prijscompensatie, maar de werkgevers boden 4 procent loonsverhoging en 40 euro bruto per maand extra, dat komt neer op nog een procentje’’, zegt vakbondsbestuurder Jethro Warbroek . ,,Volstrekt onvoldoende. De kloof tussen de werkende armen en de rijken wordt hiermee nog groter.’’

De staking duurt tot de werkgevers met een nieuw bod komen om zo de onderhandelingen te heropenen. Warbroek verwacht niet snel lege schappen bij slijters en in supermarkten. ,,Er is veel voorraad in de sector. Maar pijn gaat het de werkgevers wel doen. Ze exporteren ook veel, dat moet er natuurlijk wel zijn. Maar echt lege schappen, dat kan wel een maand duren voor het zover is. De staking begint morgen en duurt totdat de werkgevers weer willen onderhandelen.’’

De vorige cao verliep op 1 januari en dus is er onderhandeld over een nieuwe cao. Die zou voor een jaar moeten gelden. FNV-leden wilden in de nieuwe cao in ieder geval de afspraak dat de lonen voortaan mee zouden stijgen met de inflatie en dat werknemers minimaal 14 euro per uur betaald krijgen.

Onder de cao Drankindustrie en Groothandel in Dranken vallen tientallen handelshuizen en industriële bedrijven waar bijvoorbeeld drank in flesjes wordt gedaan. In totaal werken er zo’n 20.000 mensen onder deze cao.