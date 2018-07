Mogelijke doorstart kledingketen Men at Work

Hoeveel geïnteresseerden zich hebben gemeld, wil de curator niet kwijt. Ook is het niet duidelijk of alle vestigingen van de kledingwinkelketen of slechts een deel kans maken op een doorstart. De curator voert volgende week gesprekken met de partijen, aldus zijn zegsvrouw.

Men at Work ging vorige week failliet. De winkelketen heeft in Nederland 27 winkels met ruim 400 medewerkers.

Vorige maand werd duidelijk dat de Nederlandse keten financieel in de knel zat. Er werden verschillende maatregelen genomen. Zo werd een onbekend aantal personeelsleden ontslagen, stopte de samenwerking met merken en was er uitverkoop in veel vestigingen. In 2007 en in 2017 verkeerde het bedrijf ook al in zwaar weer.