Moederbedrijf van Albert Heijn profiteert fors van corona-hamsteraars

Tijdens coronacrisis Hamsteren en doe-het-zel­ven stuwen detailhan­del naar record onlineom­zet

4 augustus De onlineverkopen in de detailhandel kenden in het tweede kwartaal een nog niet eerder vertoonde groei. De onlineomzet was in het tweede kwartaal bijna 55 procent hoger dan een jaar eerder, de hoogste groei ooit gemeten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er werd online veel geshopt omdat mensen door de coronamaatregelen thuisbleven en winkels hun deuren sloten.