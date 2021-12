Moederbedrijf Blokker stelt plannen voor beursgang voorlopig uit

MRG was naar eigen zeggen al een eind op weg met de voorbereidingen voor de beursgang. Die had volgend jaar plaats moeten vinden. In verband met de stap zou topman Michiel Witteveen daarbij de dagelijkse leiding uit handen geven. Per 1 februari zou hij in plaats daarvan voorzitter van de raad van commissarissen worden. Ook die wijziging wordt nu uitgesteld.

MRG telt meerdere ketens. In totaal is het concern goed voor 710 winkels en 8100 werknemers.

Meer winst

Voor het eerst sinds 2015 maakte het moederbedrijf van Blokker dit jaar weer winst: 57 miljoen euro. Topman Michiel Witteveen van Mirage Retail Group (MRG) nam in april 2019 de voormalige Blokker Holding over van de gelijknamige familie. Hij verving de complete raad van bestuur en stootte bijna alles winkels in het buitenland (met uitzondering van Big Bazar in België) af. ,,De focus ligt op eigen land en dat pakte goed uit. Klanten weten onze winkels weer te vinden en ook online doen we goede zaken.’’

Witteveen wil nog meer (non-food) ketens overnemen, maar noemde eerder nog geen namen. ,,Het zijn geen kleding- of schoenenwinkels, want die branche zit in de hoek waar de klappen vallen.’’



De grootaandeelhouder van MRG wilde zijn bedrijf volgend jaar naar de Amsterdamse beurs brengen. ,,Om de continuïteit van de groep veilig te stellen. Wat als mij iets overkomt, dan worden mijn kinderen nog gedwongen om de boel over te nemen. Dat wil ik niet en daarom lijkt het me verstandig om van Mirage een beursgenoteerd bedrijf te maken", verklaarde Witteveen eerder.