Modeltreintjes niet aan te slepen: ‘Soms moet ik mensen tegen zichzelf in bescherming nemen’

Economie kromp vorig jaar 3,8 procent, grootste krimp ooit gemeten

16 februari De Nederlandse economie is in coronajaar 2020 met 3,8 procent gekrompen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daarmee sprake van de sterkste krimp ooit gemeten. Zo was de achteruitgang in crisisjaar 2009 nog 3,7 procent.