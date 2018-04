Mobiel bereik in Nederlandse treinen is beste van Europa

Voor de eerste keer neemt P3 in zijn onderzoek ook het bereik in de trein mee. Onderzoekers reisden daarvoor oa naar Limburg, Friesland en Groningen. ,,Onze test in Nederlandse treinen demonstreert opnieuw de hoge kwaliteit van mobiele netwerken en dekking in Nederland," schrijft P3 in zijn onderzoeksrapport dat vandaag (dinsdag) verschijnt.



Alleen in Zwitserland is het mobiel bereik en de kwaliteit van de dekking van vergelijkbaar niveau als in Nederland. ,,Vergeleken met Duitsland en Oostenrijk zijn de netwerkprestaties in Nederlandse treinen met afstand beter."



Het netwerk van T-Mobile biedt het beste mobiele internet in treinen, KPN volgt op korte afstand. Vodafone is derde en Tele2 vierde. Bij bellen in de trein is KPN eerste en volgen kort daarna T-Mobile, Vodafone en Tele2.



