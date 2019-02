Minister doet niets om pensioenkorting te voorkomen

Dat schrijft de minister in zijn pensioenbrief aan de Tweede Kamer. Grote pensioenfondsen riepen de minister juist op om maatregelen te nemen om dreigende kortingen op pensioenen te voorkomen. Volgend jaar worden mogelijk de pensioenen van 2 miljoen gepensioneerden en deelnemers gekort tot misschien wel 15 procent. Koolmees voelt niets voor een noodverband om die korting tegen te gaan. Hij wil dat er eerst een nieuw pensioenstelsel komt, waarin de pensioenuitkering niet langer gegarandeerd wordt. Zonder die garantie kunnen de pensioenen sneller worden verhoogd als het goed gaat. Een korting zou voor de meeste fondsen ook niet nodig zijn in het nieuwe stelsel. Het overleg over een nieuw pensioenstelsel klapte eind vorig jaar. Met name de vakbond FNV vond dat er te weinig geregeld werd voor mensen met zware beroepen. Ook vonden ze dat de AOW-leeftijd te snel stijgt. De bond wil ook dat zzp’ers verplicht worden om pensioen op te bouwen.

Geen nieuwe voorstellen

In de brief komt Koolmees de bonden nauwelijks tegemoet. Hij blijft tegenstander van een verplicht pensioen voor zzp’ers. Wel moet het ze aantrekkelijk gemaakt worden vrijwillig pensioen op te bouwen. Koolmees wil wel kijken wat er mogelijk is om de AOW leeftijd minder snel te laten stijgen. Het CPB en het RIVM gaan de komende tijd varianten doorrekenen en kijken wat dat kost.



Voor de zware beroepen doet de minister geen nieuwe voorstellen. Eerder had hij al aangegeven dat eerder stoppen voor deze mensen mogelijk moet worden. Daarbij denkt het kabinet aan een soort vut.



Vakbond FNV noemt de brief ‘een klap in het gezicht’. ,,De minister spreekt in de brief van een uitgestoken hand naar de vakbond. Maar dit is een bokshandschoen. Hij komt op geen enkele manier tegemoet‘’, zegt FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga. Hervatting van het overleg over een nieuw pensioenstelsel is daardoor ver weg volgens Elzinga.