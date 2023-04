Minder tomaten en komkommers geteeld door dure energie

Niet alleen de totale bruto-opbrengsten daalden, maar ook de opbrengsten per hectare gingen voor vrijwel alle gewassen omlaag, becijferde het statistiekbureau. Alleen van aubergines werden er per hectare meer geoogst.

De totale bruto-opbrengst aan tomaten kwam vorig jaar uit op 770 miljoen kilo, 110 miljoen kilo minder dan in 2021. Van komkommers werden er 400 miljoen kilo geoogst, 40 miljoen kilo minder dan een jaar eerder. Bedrijven besloten later te starten met de teelt van tomaten en komkommers en eerder in het jaar weer te stoppen. Zo kon in de koudere maanden energie worden bespaard, maar was er wel minder oogst.

De hoeveelheid ruimte in kassen die werd gebruikt voor groente was vorig jaar ongeveer even groot als in 2021. Ten opzichte van 2012 kwam er wel ruim 2 procent aan ruimte, het zogeheten areaal, bij. Vorig jaar was ruim een derde van dat areaal in gebruik voor de teelt van tomaten. Paprika’s waren goed voor net geen derde van de ruimte.