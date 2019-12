Minder consumeren en evenveel geluk: het kan, als we maar creatief zijn

Met het kerstdiner voor de deur, is het een rotvraag om te stellen, maar kunnen we het doen met minder? Kunnen we minder eten, minder tanken, minder energie verbruiken en toch gelukkig zijn? Deze vraag is actueel aan de kerstdis te stellen, want de grootste bijdrage aan de klimaattransitie moet linksom of rechtsom van de eindgebruiker (ons dus) komen. De Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad van gisteren maakt duidelijk dat de rechter niet gaat toelaten dat we met politieke trucs onder Europese afspraken uitkomen.



Voor een deel is het antwoord op de vraag: ja, natuurlijk. Al was het maar omdat we het met minder stoken even warm krijgen als we beter isoleren. Auto’s, vliegtuigen en koelkasten worden efficiënter en leveren daarmee hetzelfde comfort met minder energie.