Minder baby's in Azië zijn slecht nieuws voor FrieslandCampina

Minder baby's in Azië, een slepende rechtszaak in Thailand en toegenomen concurrentie zorgen ervoor dat FrieslandCampina het afgelopen halfjaar minder winst boekte. De elfduizend aangesloten melkveebedrijven zijn de dupe: ze krijgen door de tegenvallende resultaten geen extra uitkering.

De omzet van het wereldwijs opererende zuivelbedrijf daalde in de eerste 6 maanden van 2021 met bijna 2 procent naar 5,5 miljard euro. FrieslandCampina maakt nog wel winst: 62 miljoen euro, bijna 43 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Doordat de Aziatische kindervoedingsmarkt krimpt, verwacht het concern daar ook de komende jaren minder winst te gaan boeken. In belangrijke markten als China en Indonesië komen minder kinderen ter wereld. Het bedrijf wijst op dalende geboortecijfers tot 20 procent in deze landen, deels veroorzaakt door de coronapandemie. Om het huidige marktaandeel te behouden, moet FrieslandCampina meer investeren in marketing, waardoor de winstgevendheid daalt.

In beroep

De coöperatie heeft ook te dealen met een slepende rechtszaak in Thailand. FrieslandCampina zou bij een klant in het Aziatische land tussen 2009 en 2019 te veel kosten in rekening hebben gebracht. De relatie tussen het zuivelconcern en die klant eindigde in 2019. Volgens de zuivelonderneming heeft de klant achteraf geklaagd over de voorwaarden van contracten die in de loop van de jaren met goedkeuring van beide kanten werden verlengd. Toch heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het nadeel van FrieslandCampina en legde het bedrijf een boete op van 57 miljoen euro. Het bedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak. De verwachting is dat de zaak minstens een jaar en mogelijk twee jaar gaat duren, zo verwacht topman Hein Schumacher.

Het zuivelbedrijf heeft ook last van toegenomen concurrentie van lokale spelers in China en de aanhoudende sluiting van de grens tussen Hongkong en China. Daardoor kon FrieslandCampina de afgelopen periode niets verkopen in Hongkong. Samen met toegenomen grondstofprijzen resulteerde dat in een sterke daling van het resultaat van het bedrijfsonderdeel dat onder meer kindervoeding produceert. ,,We kunnen niet blijven steunen op de kindervoedingsgoudmijn in China”, zei Schumacher in een toelichting op de cijfers.

Reorganisatie

Eind vorig jaar werd bekend dat het bedrijf zo’n duizend banen zou schrappen om kosten te besparen. FrieslandCampina verwacht die doelstelling voor het einde van 2021 te halen. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er inmiddels zo’n 700 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Eind vorig jaar keerde de coöperatie door tegenvallende resultaten geen eindejaarsuitkering uit boven op de gegarandeerde melkprijs. De melkveehouders krijgen ook deze keer geen interim-uitkering. Over dezelfde periode vorig jaar kregen boeren nog 0,22 cent per 100 kilo melk, exclusief btw. De melkprijs steeg wel met bijna 2 procent ten opzichte van vorig jaar door een toegenomen vraag op de wereldmarkt.