Miljoenen scoren met voetbalshirts? Bruce Nagtzaam (32) doet het

ondernemenOp zoek naar een shirt van Messi, Neymar of Ronaldo? Dan kun je eigenlijk niet om Soccerfanshop heen. De webwinkel in Noordhoek groeit uit zijn jasje.

De best verkopende voetballer? Neymar jr, uiteraard. Messi doet het ook wel aardig, maar mist de uitstraling van een popster. En Ronaldo? Nou, Christiano Ronaldo scoort altijd. Ook bij de in Noordhoek gevestigde webshop Soccerfanshop.nl. Na voetbalshop.nl is dit de grootste voetbalwinkel van Nederland.

Dat er ook best iets moois kan voortkomen uit de crisis, laat deze succesvolle webwinkel zien. ,,Mijn vader Jos had al 25 jaar een textielwinkel aan de Haagdijk in Breda. Door de crisis had hij niet veel te doen en hij vroeg me te proberen een webshop op te zetten", vertelt Bruce Nagtzaam (32), vernoemd naar rockartiest Bruce Springsteen.

Binnen een half jaar was de omzet online al groter dan die in de Bredase winkel. Het idee van vader Jos is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met een miljoenenomzet.

Philadelphia Union

In de magazijnen van de winkel van Bruce Nagtzaam liggen alle spullen van clubs netjes opgestapeld. Van Manchester City, Real Madrid, Barcelona en Paris Saint-Germain tot FC Basel, Swansea City, Hajduk Split en Philadelphia Union. En niet alleen shirts en shorts. Ook trainingspakken, sjaaltjes, mokken, schriften, caps, boeken en tassen liggen gerangschikt in de schappen.

Het aanbod is in de loop der jaren enorm gegroeid. Dat komt niet alleen omdat de webshop groter werd. Bruce: ,,Vroeger had je een uit- en een thuisshirt en een trainingspak. Nu heb je uit, thuis en vaak een derde shirt, meerdere kleuren trainingspakken en om de drie maanden een kleuren-update. Zodat de fans weer nieuwe spullen moeten kopen."

Bruce Nagtzaam bedrukt een voetbalshirt van Paris Saint-Germain.

De artikelen die Nagtzaam verkoopt zijn niet te vergelijken met de spullen die de toerist uit Turkije meebrengt, benadrukt de eigenaar. De Soccerfanshop verkoopt alleen originele spullen. Het Neymar-shirt uit de fanshop in Parijs is hetzelfde als het shirt uit Noordhoek of Breda. ,,Ik denk dat wij 80 procent Nike en Adidas hebben, 15 procent Puma en 5 procent andere merken. Alles is origineel."

Camp Nou

Om dat te checken bezocht Bruce Nagtzaam de enorme fanshop van FC Barcelona bij stadion Camp Nou in de Catalaanse hoofdstad. Zelfde shirts! ,,Weet je, ik voelde me daar zo goed, dat ik er zelfs een shirt wilde kopen", gniffelt de ondernemer uit Noordhoek.

Hoewel webshops nog niet zo heel lang bestaan, is de techniek erachter snel ontwikkeld. Vroeger moesten de klanten per bank betalen en duurde het wel een dag voordat de centen in Noordhoek waren. Nu wordt met iDEAL betaald en is het bedrag in luttele seconden overgemaakt.

Dat maakt het allemaal wel sneller. Wie nu voor 20.30 uur bestelt, heeft zijn spullen de volgende dag in huis. Bij Soccerfanshop werken de 21 personeelsleden in twee ploegen. De ene begint 's morgens om 09.00 uur en de tweede stopt 's avonds om 22.00 uur.

,,Wij doen zelf het orderpicken en het labelen van de pakketten. Om 21.00 uur komt de vrachtwagen van PostNL die alles naar Breda brengt waar de zendingen op postcode worden gesorteerd. Uiteindelijk willen we naar bestellen en bezorgen op dezelfde dag."

Familie

Voetballiefhebber Bruce Nagtzaam moet de transfermarkt goed in de gaten houden. Als Neymar naar PSG gaat of - recentelijk - Philippe Coutinho naar Barcelona, dan explodeert de vraag naar shirts van deze spelers. Dan is het even aanpoten in Noordhoek. De hele familie werkt dan mee.

,,Want onze bestellingen plaatsen we een half jaar van tevoren. In deze gevallen hebben we wel blanco shirts van Paris Saint-Germain of Barcelona. Die moeten we snel zelf bedrukken. En als dan het rugnummer nog niet bekend is - zoals bij Coutinho - dan kunnen de mensen een shirt reserveren en dan leveren we pas als het rugnummer erop staat."

Van Feyenoord heeft de webwinkel van Nagtzaam helemaal niets. Adidas heeft besloten dat Feyenoord-artikelen alleen in de Feyenoord-fanshop mogen worden verkocht. ,,Toen mijn vader dat hoorde, was hij woest! Er zitten hier heel veel Feyenoord-fans! Dat is alleen bij Feyenoord zo geregeld."

Investeerders

De toekomst? Die ziet er goed uit voor het bedrijf. Een nieuw magazijn met kantoor zou mooi zijn. Bruce zegt dat de investeerders in de rij staan, maar dat hij ervoor kiest zelfstandig en eigen baas te blijven.