Miljoenen euro's voor omscholing werkzoekenden aardbevingsgebied

Dit liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag weten aan de Tweede Kamer en de partijen in het aardbevingsgebied. Het herstellen en versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied zorgt voor werkgelegenheid. Om zoveel mogelijk Groningers hiervan te laten profiteren, kunnen ze zich omscholen. Het gaat hierbij met name om mensen die al een tijdje geen baan hebben.