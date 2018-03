Miljardenbonus Tesla-baas Elon Musk zorgt voor ophef

Het rumoer om ING-baas Ralph Hamers lijkt klein bier in vergelijking met het voorgestelde loon van Tesla-ceo Elon Musk. Om de topman te verleiden nog zeker tien jaar lang aan te blijven, biedt Tesla hem een optiepakket dat op papier nu 2,6 miljard dollar waard is. De beloning loopt echter op tot bijna 56 miljard dollar als de 46-jarige Musk over tien jaar een aantal specifieke doelen heeft gehaald. Aandeelhouders adviseur ISS noemt de bonus buitensporig en 'zonder precedent'. De beginwaarde van het optiepakket is bovendien ruim 1 miljard dollar meer waard dan Tesla voorspiegelt, stelt ISS. Ook een andere adviseur, Glass Lewis, adviseert beleggers tijdens Tesla's komende algemene aandeelhoudersvergadering tegen te stemmen.

Eerlijk

Volgens Tesla zelf is de bonus eerlijk en kan Musk de 2,6 miljard dollar pas volledig cashen als de beurswaarde van Tesla groeit tot 650 miljard dollar en bepaalde productiedoelen worden gehaald. Dat lijkt op dit moment een puur hypothetische situatie. Momenteel is Tesla 'slechts' 59 miljard dollar waard, elf keer minder. De elektrische autobouwer maakte bovendien nog nooit winst, in het laatste kwartaal werd met 675 miljoen dollar zelfs het grootste verlies tot nu toe geschreven. Tesla heeft veel moeite om de productie van de nieuwe Model 3 op te voeren. Het bedrijf benadrukt dat Musk in het plan komende tien jaar geen basissalaris ontvangt en dus alleen verdient bij uitmuntende prestaties. De eerste aandelen worden bijvoorbeeld pas uitbetaald als Tesla's marktwaarde de 100 miljard dollar bereikt. Verder lezen na de foto

Bescheiden

Het idee achter het beloningsplan is dat Musk zich goed focust op Tesla en niet te veel afgeleid wordt door zijn andere bedrijf, rakettenmaker SpaceX, en hobby's als de Hyperloop.



Vorig jaar incasseerde Musk een bescheiden 49.920 dollar bij Tesla. Niemand hoeft echter medelijden te hebben met de geboren Zuid-Afrikaan, want Musk is schatrijk sinds hij zijn aandelen in online betaalservice PayPal verkocht. Met de 20 procent van de aandelen die hij al bezit in Tesla en zijn belang in SpaceX is zijn vermogen naar verluidt zo'n 22 miljard dollar.



Onder schatrijke Amerikaanse tech-ceo's is het bovendien trend om zich weinig tot niets te laten uitbetalen. De overleden Applebaas Steve Jobs kreeg slechts 1 dollar per jaar. Ook Google-oprichters Sergei Brin en Larry Page krijgen naar verluidt 1 dollar. Op die wijze laten zij zien dat ze geen salaris nodig hebben, maar voldoende aandelen bezitten waar ze aan verdienen.